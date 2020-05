Dalla voragine al Pantheon torna alla luce il pavimento imperiale della piazza (Di martedì 5 maggio 2020) Per una volta, le buche di Roma regalano una gioia (non solo ai gommisti): a causa dell’apertura di una delle classiche voragini capitoline, emerge una parte della pavimentazione di epoca imperiale del Pantheon. L’annuncio arriva Dalla Soprintendenza Speciale di Roma: sette lastre di travertino, ri Leggi su iltempo Alex Baroni - 18 anni dalla morte/ Il ricordo di Giorgia : una voragine nella mia vita (Di martedì 5 maggio 2020) Per una volta, le buche di Roma regalano una gioia (non solo ai gommisti): a causa dell’apertura di una delle classiche voragini capitoline, emerge una partepavimentazione di epocadel. L’annuncio arrivaSoprintendenza Speciale di Roma: sette lastre di travertino, ri

Per una volta, le buche di Roma regalano una gioia (non solo ai gommisti): a causa dell’apertura di una delle classiche voragini capitoline, emerge una parte della pavimentazione di epoca imperiale de ...

Roma, dalla buca al Pantheon emerge antica pavimentazione di epoca imperiale

Le indagini archeologiche seguite all'apertura di una buca in piazza della Rotonda di fronte al Pantheon hanno riportato alla luce l'antica pavimentazione di epoca imperiale. Le sette lastre di traver ...

Le indagini archeologiche seguite all'apertura di una buca in piazza della Rotonda di fronte al Pantheon hanno riportato alla luce l'antica pavimentazione di epoca imperiale. Le sette lastre di traver ...