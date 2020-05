Caso Botteri | Michelle Hunziker si rivolge direttamente alla giornalista | le fa una

(Di martedì 5 maggio 2020) Una storia infinita quella che riguarda il presunto attaccoGiovanna Bottero da parte del tg satirico Striscia la notizia e soprattutto di. A favore dellasono scesi in campo anche il marito e la figlia a difenderla da un attacco molto violento da parte degli utenti del web che, pare, stia addolorando molto la presentatrice di Striscia. La, infatti, dopo aver sostenuto sui social che non c’era nulla di offensivo nel servizio di Striscia, ora ha deciso dirsiBottero e dsua pagina Instagram le ha rivolto un appello: “Cara Giovanna a questo punto mi rivolgoa te perché sta succedendo un putiferio su una notizia completamente falsa. Dicono che Striscia abbia fatto un servizio per offenderti e invece noi abbiamo fatto un servizio contro i tuoi ...

fattoquotidiano : Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi denuncia gravi minacce ricevute via social dalla moglie dopo il caso… - fattoquotidiano : CASO GIOVANNA BOTTERI La richiesta di precisazione di Striscia la Notizia. E la risposta de - stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Striscialanotizia e caso #GiovannaBotteri così insultano #Michelle #Hunziker - curioso_molto : RT @AlessandraOdri: Mi è capitato spesso di leggere insulti feroci e falsi nei confronti della Meloni (#bodyshing) nonostante sia carina… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Botteri

Striscia la Notizia non ci sta e rilancia sul caso Botteri: “E gli insulti a Michelle Hunziker?”. Un granello sta diventando una montagna. Il servizio di “Striscia la Notizia” del 28 aprile scorso sul ...Non si placa l'affaire Botteri. Striscia la Notizia è tornata sulla polemica, dopo essere finita sotto accusa per body shaming a causa di un servizio sul look della corrispondente Rai. Il tg satirico ...