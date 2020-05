Calcio, la settimana decisiva: le idee di Gravina fanno sorridere la Strega (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Spifferi, sussurri. Ne arrivano tanti, parecchi in questi giorni di attesa. In ballo c’è il futuro del Calcio, immediato e a lungo termine. L’imperativo è uno soltanto: cercare di portare a termine i campionati. Troppo importante concludere i tornei sul campo per evitare che vadano in fumo i soldi delle televisioni e per scongiurare un’estate di carte bollate. Ormai è chiaro, la Figc farà di turno per evitare queste due ipotesi e questa mattina ha incassato l’apertura del ministro Spadafora. Se ci saranno le condizioni si tornerà presto a giocare e la settimana in corso promette di essere decisiva in tal senso. Domani è attesa la decisione della Germania e già da lì si potranno avere indizi rilevanti. La giornata chiave, però, sarà venerdì ... Leggi su anteprima24 Calcio - Rocco Commisso : “Spero che entro la prima settimana di maggio la Serie A possa riprendere”

Ultime Notizie dalla rete : Calcio settimana Calcio, la ripresa in Europa: settimana decisiva per Premier e Bundesliga dove ci sono 10 positivi La Stampa Turchia pronta a ripartire, ma c'è un nuovo contagiato

Spiragli di ripartenza anche per il calcio in Turchia. Dopo che ieri sera il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la sua road map per la fase 2, che partirà lunedì, nel mondo del pallone cres ...

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora corregge il tiro e ora cerca un'intesa con il mondo del calcio: ecco le nuove dichiarazioni che sembrano dare speranza ai possibilisti Nei giorni scorsi, il ...

