Benji e Fede si confessano in “Naked” e da Cattelan (Di martedì 5 maggio 2020) Questa sera il duo musicale Benji e Fede sarà ospite di “EPCC” su Sky Uno: con l’occasione presenteranno “Naked”, il libro che racconta il loro addio Dopo dieci anni di successi, Benji e Fede hanno deciso di separarsi musicalmente e avrebbero dovuto dare l’addio alle loro numerosissime fans con un concerto all’Arena di Verona lo scorso 3 Maggio. Poi, l’emergenza Coronavirus ha stravolto tutti i loro piani: “Ma è una promessa, quel concerto prima o poi lo faremo“, dicono a margine della presentazione di “Naked”, il libro (che esce proprio oggi) in cui raccontano le motivazioni dietro alla loro “rottura”. Ma non solo, tra le pagine c’è spazio anche per la loro “dark side”: così scopriamo che l’estate scorsa Fede ha avuto qualche problema con ... Leggi su zon Paola Di Benedetto fidanzata Federico Rossi - Benji e Fede : Si confessa

