Bce | Mulè | ‘Corte tedesca danneggia sistema economico europeo’

(Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “La decisione della Corteè preoccupante: da un lato non definisce incostituzionale l’adozione del Qe da parte della Bce, dall’altra dichiara che la Bce ha ecceduto nel suo mandato attraverso l’adozione di misure ‘non coperte dalle competenze europee’ e che per questo ‘potrebbero non avere validità in Germania’, circoscrivendo di fatto il perimetro di azione del governo tedesco. Senza mezzi termini, rendiamoci conto che così facendo la Cortemette in crisi l’interoeuropeo,l’euro e gli stessi Paesi membri”. Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Camera e Senato. “Il ruolo dell’Unione europea -aggiunge- è decisivo, come è decisivo il ruolo della Bce ...