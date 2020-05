Arezzo: morti in Rsa di Montevarchi e Bucine, indaga la procura (Di martedì 5 maggio 2020) Le ipotesi di reato vanno dall'omicidio colposo plurimo alle lesioni colpose plurime fino alla violazione della normativa anti-infortunistica per i dipendenti Leggi su firenzepost Coronavirus - scoperti nuovi contagi in altre sei Rsa in provincia di Arezzo dopo i morti di Bucine e Montevarchi (Di martedì 5 maggio 2020) Le ipotesi di reato vanno dall'omicidio colposo plurimo alle lesioni colpose plurime fino alla violazione della normativa anti-infortunistica per i dipendenti

AREZZO – La procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta sulle morti di anziani colpiti dal Coronavirus nelle Rsa di Montevarchi e di Bucine: 26 in tutto le vittime di cui 15 a Montevarchi. Le ipotesi di ...

Coronavirus in Italia: 213.013 casi positivi e 29.315 morti. Il bollettino del 5 maggio

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 213.013 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.075 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0.5%; ieri +1.221). Di queste, 29.

