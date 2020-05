«Un singolo calciatore non può rifiutarsi di allenarsi (o rientrare dall’estero) per paura di contagio» (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Mattino intervista l’avvocato Michele Colucci, esperto di diritto sportivo e membro della commissione Fifa sulle controversie di club e tesserati. Due le questioni interessanti che propone. Una riguarda la situazione dei calciatori in scadenza di contratto, come Callejon e Mertens, con l’estensione dei campionati oltre il 30 giugno come paventato dalla Figc. «Ci sarà un mese di over lapping, di sovrapposizione tra la stagione corrente e la prossima. Il provvedimento è legittimo e il calciatore in svincolo non può rifiutarsi di giocare con l’attuale club perché il contratto è esteso sotto l’aspetto del salario e delle tutele sanitarie». La seconda riguarda la possibilità di un calciatore di rifiutarsi di riprendere gli allenamenti per paura di essere contagiato. Secondo l’avvocato, non è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Mattino intervista l’avvocato Michele Colucci, esperto di diritto sportivo e membro della commissione Fifa sulle controversie di club e tesserati. Due le questioni interessanti che propone. Una riguarda la situazione dei calciatori in scadenza di contratto, come Callejon e Mertens, con l’estensione dei campionati oltre il 30 giugno come paventato dalla Figc. «Ci sarà un mese di over lapping, di sovrapposizione tra la stagione corrente e la prossima. Il provvedimento è legittimo e ilin svincolo non puòdi giocare con l’attuale club perché il contratto è esteso sotto l’aspetto del salario e delle tutele sanitarie». La seconda riguarda la possibilità di undidi riprendere gli allenamenti per paura di essere contagiato. Secondo l’avvocato, non è ...

