Sondaggi elettorali Demos: fiducia, Zaia scavalca Salvini (Di lunedì 4 maggio 2020) Sondaggi elettorali Demos: fiducia, Zaia scavalca Salvini Dopo aver toccato il picco a marzo (71%), l’indice di fiducia del governo Conte scende al 63% ad aprile. A rilevare il calo, fisiologico, sono i Sondaggi elettorali Demos per Repubblica. L’indagine presenta qualche novità, soprattutto per quanto riguarda la classifica di gradimento dei principali leader politici del Paese. Il premier Conte rimane al primo posto con il 64%, seppur in calo di 7 punti rispetto al mese di marzo. Al secondo posto non troviamo più i leader sovranisti Meloni e Salvini, bensì il governatore del Veneto, Luca Zaia (51%). Giorgia e Matteo perdono punti e posizioni. La prima crolla (-12 punti) al quarto posto (40%) dietro al ministro della Salute, Roberto Speranza (41%). Il secondo scivola al sesto posto (37%), in compagnia del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio (-5 ... Leggi su termometropolitico Sondaggi elettorali Tecnè : calo Lega - cresce il M5S

