Salerno, il sindaco in presidio alla Stazione con pausa…dolce (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ripresa sì, ma in sicurezza, senza tralasciare i controlli. Per visionare i controlli, il sindaco di sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, insieme agli assessori Mimmo De Maio, Dario Loffredo e Angelo Caramanno si sono recati dinanzi la Stazione ferroviaria centrale per monitorare le operazioni degli arrivi dei treni dal Nord. A seguire breve giro per salutare i gestori di alcune attività commerciali che hanno riaperto (come pasticceria Bassano e pasticceria Romolo) e poi si sono recati a piazza della Concordia dove è situato il punto di verifica dei viaggiatori degli autobus. Sul posto pattuglie della Polizia municipale, protezione civile, Humanitas e una poStazione mobile del centro radiologico Verrengia per conto dell’ASL. L'articolo Salerno, il sindaco in presidio alla Stazione con pausa…dolce ... Leggi su anteprima24 Informazioni e richiami - il sindaco di Salerno fa tappa sul lungomare

