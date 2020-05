Russia codice rosso. La nuova opposizione ha il camice bianco

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020). Oltre diecimila nuovi casi al giorno, oltre mille morti, quasi 150mila contagiati: sono i numeri tristi che le istituzioni aggiornano quotidianamente al rialzo. La Federazione affronta una tragedia: ha ufficialmente superato per numero di contagi Cina, Iran, Turchia, divenendo il settimo Paese al mondo più colpito dal Covid-19. “La situazione rimane molto difficile e il picco non è ancora arrivato” ha detto ai cittadini lo stesso Vladimir Putin che a marzo scorso aveva rassicurato, facendo eco alle dichiarazioni del suo Governo, che tutto era “sotto controllo”. “Caro Vladimir Vladimirovich, ho appena scoperto che il test è risultato positivo. Mi autoisolerò, seguendo gli ordini dei medici per proteggere i miei colleghi”. In videoconferenza il premier Mikhail Mishustin ha comunicato al ...