Rientri dal nord, in 192 sul Frecciarossa da Milano delle 7.10 (Di lunedì 4 maggio 2020) Il coronavirus non è sconfitto, ma si riparte e a far paura in questo momento al sud è soprattutto il rientro dal nord di numerose persone previsto in queste ore. Repubblica riporta che sul primo Frecciarossa partito da Milano questa mattina alle 7.10 vi erano 192 passeggeri tutti sottoposti a rigorosi controlli prima della partenza La fase di controllo dei passeggeri si è svolta in modo ordinato con le persone distanziate e tutte dotate di mascherina. La maggior parte dei passeggeri era diretta in Campania e in Puglia. In Stazione Centrale le forze dell’ordine controllano le autocertificazioni di chi si presenta per prendere un treno. Destano più preoccupazione ovviamente i treni successivi e infatti, segnala Repubblica, dopo le 10,25 ai poliziotti della Polfer si aggiungeranno altri venti agenti di rinforzo per eventuali ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - 7 ragioni per cui i rientri dal Nord non devono preoccupare il Sud : la pandemia non esploderà

