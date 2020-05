"Non cominciamo a sfottere". Fabio Fazio tira in ballo Naomi Campbell, la "fucilata" di De Luca: clamoroso (Di lunedì 4 maggio 2020) Un curioso siparietto a Che tempo che fa su Rai 2, dove nella puntata di domenica 3 maggio, ospite in collegamento, c'era il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Già, perché come ricorda Fabio Fazio, De Luca aveva recentemente incassato i complementi niente meno che di Naomi Campbell, la Venere Nera che aveva molto apprezzato il piglio con cui il governatore ha gestito l'emergenza coronavirus in Campania. "Adesso poi è stato iper-modesto su questa dichiarazione estetica, ma ho letto che lei è stato apprezzato anche da Naomi Campbell. Non è da tutti...", afferma sornione Fazio. De Luca sospira, dunque risponde: "Dai Fazio, non cominciamo a sfottere. Via...". E il conduttore: "Lei è stata ospite mia qua, non mi ha detto la stessa cosa. Se permette ci sono rimasto male". Cala il sipario. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) Un curioso siparietto a Che tempo che fa su Rai 2, dove nella puntata di domenica 3 maggio, ospite in collegamento, c'era il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Già, perché come ricorda, De Luca aveva recentemente incassato i complementi niente meno che di, la Venere Nera che aveva molto apprezzato il piglio con cui il governatore ha gestito l'emergenza coronavirus in Campania. "Adesso poi è stato iper-modesto su questa dichiarazione estetica, ma ho letto che lei è stato apprezzato anche da. Non è da tutti...", afferma sornione. De Luca sospira, dunque risponde: "Dai, non. Via...". E il conduttore: "Lei è stata ospite mia qua, non mi ha detto la stessa cosa. Se permette ci sono rimasto male". Cala il sipario.

