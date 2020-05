Ghali nel video del Comune di Milano per sensibilizzare alla prudenza nella Fase 2 (Di lunedì 4 maggio 2020) C'è Ghali nel video del Comune di Milano, quello che è stato creato per sensibilizzare la popolazione al rispetto delle regole nella Fase 2. L'allentamento delle restrizioni è iniziato dal 4 maggio, ma è ancora necessario che alcune regole siano rispettate in maniera rigida ed è così che nasce Un Passo alla Volta, nel quale compare anche il trapper di Cara Italia. nella clip che inaugura la Fase 2 milanese, compare una città completamente deserta e alcune persone che escono per affrontare la nuova Fase con allentamento delle limitazioni agli spostamenti. Tutti indossano la mascherina, mentre la voce fuori campo è quella di Ghali che invita alla prudenza e al rispetto delle regole. Dice Ghali: "È la vigilia di un nuovo inizio per l’Italia. Quando il sindaco Beppe Sala e il suo team mi hanno chiesto ... Leggi su optimagazine Anche il concerto di Ghali a Milano nell’iniziativa benefica PlayOn Fest per l’OMS (Di lunedì 4 maggio 2020) C'èneldeldi, quello che è stato creato perla popolazione al rispetto delle regole2. L'allentamento delle restrizioni è iniziato dal 4 maggio, ma è ancora necessario che alcune regole siano rispettate in maniera rigida ed è così che nasce Un PassoVolta, nel quale compare anche il trapper di Cara Italia.clip che inaugura la2 milanese, compare una città completamente deserta e alcune persone che escono per affrontare la nuovacon allentamento delle limitazioni agli spostamenti. Tutti indossano la mascherina, mentre la voce fuori campo è quella diche invitae al rispetto delle regole. Dice: "È la vigilia di un nuovo inizio per l’Italia. Quando il sindaco Beppe Sala e il suo team mi hanno chiesto ...

