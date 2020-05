Fiorentina | Commisso allo scoperto | il presidente viola si sbilancia sul futuro di

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Quando c’è un dubbio è giusto puntare su chi conosco ma bisogna anche vedere come finirà la stagione. Se il campionato non ricomincerà la mia intenzione è di tenere Iachini“. Ai microfoni di Radio Bruno, siildellaRocco, che parla dell’allenatore ma anche deldi Chiesa: “Prima di Natale ci siamo incontrati con il padre di Chiesa, abbiamo un bellissimo rapporto. Se vuole andare, basta che porti la cifra giusta, ma ci sono possibilità che resti a Firenze. La situazione economica è cambiata per tutti club, quindi anche la sua valutazione è cambiata. Per ora lasciamo stare Chiesa, non voglio che esca qualcosa di negativo perché è un bravo ragazzo con alle spalle una bella famiglia. Ci sono tanti giocatori che hanno capito le ambizioni ...