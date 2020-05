Fase 2 | a Roma file nella metro | troppi sui bus senza mascherine

virginiaraggi : Per la Fase 2 a @Roma abbiamo previsto un piano straordinario sulla mobilità sostenibile, che prevede 150 chilometr… - virginiaraggi : A Roma, nella Fase 1 dell’emergenza #coronavirus, la Polizia Locale ha effettuato in totale oltre 850mila controlli… - InfoAtac : #info #atac - emergenza #Covid19 - FASE 2 - da domani ultima corsa metro A-B-C alle ore 23.30; orari delle ferrovie… - LuceverdeRoma : ??#Coronavirus @Roma ?? Il Campidoglio pubblica on line provvedimenti ed info necessarie riguardanti vari settori… - Andreacritico : Roma, via alla fase 2 con più auto ma senza controlli sugli autobus -

Fase Roma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase Roma