Fase 2 | Confesercenti | ferme ancora 1 milione di imprese

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Secondo i calcoli disi tratta di una ripartenza a scarto (molto) ridotto. Nonostante oggi inizi ufficialmente laDue, infatti, la maggior parte delleferma: solo nel commercio e nel turismo sarannoinattive oltre 1di. La ripresa, infatti, coinvolge solo una piccola quota di attività, ed esclude quasi totalmente i due settori. Rimangono dunque chiuse quasi 140miladel commercio ambulante, 120mila negozi di moda e calzature, ambulanti che non vendono alimentari o prodotti per la casa, gli oltre 28mila specializzati in mobili, arredamento per la casa, più di 13mila attive nella vendita di giochi, articoli per sport e campeggio, oltre 2.600 campeggi e villaggi turistici a cui si sommano oltre 100mila altri negozi di tipologia varia. Bloccato anche il mondo dei servizi alla persona e ...