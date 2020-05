Confindustria: “A marzo e aprile produzione dimezzata. Nel II trimestre atteso calo dell’8% del Pil, con fine lockdown recupero sarà lento” (Di lunedì 4 maggio 2020) L’emergenza coronavirus ha prodotto “una caduta dell’attività senza precedenti nelle serie storiche disponibili”, che ha portato nei mesi di marzo e aprile a un dimezzamento della produzione industriale. Lo rileva la nota congiunturale del Centro Studi di Confindustria che registra appunto una perdita di oltre il 50%. La fine del lockdown – prevede ancora Csc – cominciata a partire da oggi con la Fase 2, non genererà un veloce recupero perché le famiglie continueranno a essere prudenti e le imprese dovranno smaltire le scorte che si sono accumulate negli ultimi mesi. Il secondo trimestre, per queste ragioni, mostrerà una dinamica di Pil e produzione molto più negativa rispetto al primo: secondo Confindustria, tra aprile e giugno “c’è da attendersi una caduta del Pil italiano di almeno 8 punti ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Crisi a marzo secondo Confindustria

