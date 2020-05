Che bello, oggi finisce la quarantena ma la paura purtroppo resta (Di lunedì 4 maggio 2020) Ci sono tanti tipi di dopoguerra e quello che da oggi molti indicano come modello – il dopoguerra italiano, l’età del boom seguita al secondo conflitto mondiale – non è certamente il più probabile: allora la minaccia bellica finì da un giorno all’altro, in modo definitivo, segnando un prima e un dopo; oggi no. oggi finisce la quarantena ma la paura di morire resta. Anzi, forse sale pure di intensità perché l’improvvisa circolazione di persone, mezzi, merci, aumenta il rischio – ce lo dicono ogni giorno gli esperti in tv – e raddoppia la necessità di protezione e cautela. I sindaci che in queste ore promulgano ordinanze restrittive, mettono off limits i loro comuni, invitano a segnalare i disobbedienti delle seconde case, non fanno che rispondere all’ansia di larghissime fasce della ... Leggi su linkiesta Giuseppe Conte - belloccio (anche) da giovane. Età - altezza - ex moglie - fidanzata - figlio

“Totti? Gli dicevo che aveva le corna perché aveva tutto : bello - ben dotato - solo pregi…” : le parole di Dani Osvaldo

DI MARIELLA DE SANTIS ROBBINS Ci vuole talento. Perderti e stare dentro un’epidemia. Sono passati quasi 15 mesi. I tuoi libri sul comodino sono come la sera prima che andassi a fare un esame in ospeda ...

Il calcio riparta dai palloni disinfettati

Comunque ti muovi, c’è sempre qualcuno che resta scontento. In Francia hanno fermato il campionato e assegnato il titolo al Paris Saint-Germain, creando un interessantissimo precedente: dato il livell ...

