Cara mamma | ti scrivo e ti amo

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ho sempre odiato le feste comandate, le ho sempre ritenute commerciali, consumistiche ed inutili, che tanto se uno ti vuole bene dovrebbe dimostrartelo sempre, non c’è San Valentino che tenga, che poi magari il 14 febbraio ti riempie di fiori, ed il 15 di botte, ma almeno per un giorno si è lavato la coscienza. Ma la festa per lae per il papà no, l’ho sempre viste con l’occhio della figlia che si prepara per giorni e settimane, con una poesia da recitare o un lavoretto fatto rigorosamente a mano per urlare ai propri genitori l’amore che prova per loro, e non c’è stato un anno che abbia saltato, che fosse una rosa coltivata o un mazzo di margherite del campo, una torta di mele o dei soffici pancake ho sempre fatto in modo di festeggiare la mia. Poi lo sono diventata anche io e il giorno in cui uno dei miei figli si ...