Beech | i precari della creazione artistica

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 5 maggio 2020) Nell’odierno dibattito sul rapporto tra arte e capitalismo, il tema dell’artista come lavoratore ha rimpiazzato quello dell’arte come merce. Sul punto insistono due visioni politiche parallele benché opposte: una che auspica la fine del mercato regolato dalle leggidomanda e dell’offerta, e un’altra che dal mercato reclama maggior riconoscimento. Ma in generale, osserva l’artista e ricercatore Davidnel suo saggio Art and Postcapitalism Aesthetic, Labour, Automation and Value Production (Pluto Press, pp. 160, £ 19.99), «manca una chiara … Continua L'articolo, iproviene da il manifesto.