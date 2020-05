Tardelli: «Tommasi si è accorto del problema. Meglio tardi che mai» (Di domenica 3 maggio 2020) L’ex calciatore Marco Tardelli ha attaccato nuovamente il presidente dell’AIC Damiano Tommasi Marco Tardelli ha lanciato una nuova provocazione al presidente dell’AIC Damiano Tommasi: «Prendo atto con grande entusiasmo del fatto che Damiano Tommasi e l’attuale dirigenza dell’Associazione Italiana Calciatori si siano finalmente accorti del problema dei loro associati in difficoltà, a due mesi dal lockdown in tutta Italia. Meglio tardi che mai. Condivido anche con Tommasi e con l’AIC l’entusiasmo per i soldi stanziati dal ministro Spadafora e dal governo, visto che sono gli unici elargiti a migliaia di atleti, grazie a una legge dello Stato e all’esecutivo, non all’Associazione». «Ho il piacere di informare il presidente uscente che il vero fondo a cui attingere non è quello a cui fa riferimento, appena ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 maggio 2020) L’ex calciatore Marcoha attaccato nuovamente il presidente dell’AIC DamianoMarcoha lanciato una nuova provocazione al presidente dell’AIC Damiano: «Prendo atto con grande entusiasmo del fatto che Damianoe l’attuale dirigenza dell’Associazione Italiana Calciatori si siano finalmente accorti deldei loro associati in difficoltà, a due mesi dal lockdown in tutta Italia.che mai. Condivido anche cone con l’AIC l’entusiasmo per i soldi stanziati dal ministro Spadafora e dal governo, visto che sono gli unici elargiti a migliaia di atleti, grazie a una legge dello Stato e all’esecutivo, non all’Associazione». «Ho il piacere di informare il presidente uscente che il vero fondo a cui attingere non è quello a cui fa riferimento, appena ...

