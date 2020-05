Red Zones | Sky Tg24 racconta il lockdown in Europa

Leggi su blogo

(Di domenica 3 maggio 2020) Come abbiamo vissuto in quarantena e la quarantena? Come la Pandemia ha cambiato le nostre vite? Come ha cambiato il nostro mondo? Sono alcune delle domande intorno cui ruota Red, una docuserie in onda da oggi, domenica 3 maggio, alle 11.30 e alle 21.00 su Sky(DTT, 50) per mostrare cosa è successo in questi due mesi in.Quattro puntate - realizzate da Luca Vullo e coprodotte da Ondemotive Productions Ltd & Videoplugger Ltd - perre le esperienze delle personi comuni in diverse 'zone rosse' d'. L'Italia è la prima, inevitabile, tappa di questo viaggio: l'individuazione di un 'paziente 1' il 21 febbraio ha portato alla costituzione delle prime vere 'zone rosse', sul modello di quelle organizzate a Wuhan dopo l'esplosione dell'epidemia da Covid-19. Un paio di settimane dopo si è arrivati a fare dell'intero Paese una zona ad ...