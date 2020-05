Ma che mascherine... cronache da Sesto San Giovanni (Di domenica 3 maggio 2020) Sotto una rara, durissima luce al neon caduta dal cielo come se avesse tirato vento, questa mattina s’è dischiuso un varco spazio-temporale nei mercati all’aperto a Sesto San Giovanni, grossa cittadina alle porte di Milano. Transennati e vigilati da volontari della Protezione civile e della polizia locale, uno minuscolo, diciamo sperimentale, era già comparso mercoledì, e altri tre sono stati inaugurati oggi, il più grande dei quali a un quarto della sua capacità totale, 45 banchi su 186 posti disponibili. Qui il tempo s’è curvato appena fuori dalle transenne, così senza neppure sentire un bang tutti si sono ritrovati due settimane, forse tre, dopo il quattro maggio.Gli avventori sciamano a piedi, in bici e in macchina da ogni strada convergente, di parecchi si vede che non avrebbero neppure da fare la spesa, ma con il ... Leggi su huffingtonpost Ancora mascherine in distribuzione Regione - per Bergamo altre 368 mila

Coronavirus - la fase 2 dei mezzi pubblici a Milano : distanziamento - posti dimezzati - obbligo di mascherine e guanti

Aumento prezzo mascherine : quando è reato e limite massimo (Di domenica 3 maggio 2020) Sotto una rara, durissima luce al neon caduta dal cielo come se avesse tirato vento, questa mattina s’è dischiuso un varco spazio-temporale nei mercati all’aperto aSan, grossa cittadina alle porte di Milano. Transennati e vigilati da volontari della Protezione civile e della polizia locale, uno minuscolo, diciamo sperimentale, era già comparso mercoledì, e altri tre sono stati inaugurati oggi, il più grande dei quali a un quarto della sua capacità totale, 45 banchi su 186 posti disponibili. Qui il tempo s’è curvato appena fuori dalle transenne, così senza neppure sentire un bang tutti si sono ritrovati due settimane, forse tre, dopo il quattro maggio.Gli avventori sciamano a piedi, in bici e in macchina da ogni strada convergente, di parecchi si vede che non avrebbero neppure da fare la spesa, ma con il ...

francescocosta : Uno stato serio non ci dice chi dobbiamo vedere ma come ci dobbiamo vedere: distanze, persone per metro², mascherin… - matteosalvinimi : basta moduli, blocchi stradali o droni, fiducia agli Italiani! Che il governo dia ai cittadini le mascherine, non altra carta. (3/3) - davidealgebris : Algerbis su Alibaba ha comprato 30k mascherine FFP2 senza valvola a €1.5. Super qualita’. Perche’ protezione civile… - Aleilmacedone : RT @francescocosta: Uno stato serio non ci dice chi dobbiamo vedere ma come ci dobbiamo vedere: distanze, persone per metro², mascherine al… - PatrizSarda : RT @danmatt65: Terza #passeggiata lunga. Mi sono fatto persuaso che: - le #mascherine si è capito come metterle; - i semafori funzionano, m… -

Ultime Notizie dalla rete : che mascherine Allarme mascherine: l'80% non protegge dal virus ilGiornale.it Barbara D’Urso attaccata, sociologo ammette: “Mai limitare l’espressione”

Grande protagonista della televisione italiana, sempre nell’orecchio del ciclone, tanto amata dal pubblico e dai social quanto criticata: Barbara D’Urso è la regina del piccolo schermo. Le polemiche c ...

Le risposte del governo sulla “Fase 2”

Chiariscono i dubbi sull'attività motoria e sulle passeggiate, su chi sono i "congiunti" e sulle attività che potranno riaprire a partire da lunedì 4 maggio Sabato 2 maggio sono state pubblicate sul s ...

Grande protagonista della televisione italiana, sempre nell’orecchio del ciclone, tanto amata dal pubblico e dai social quanto criticata: Barbara D’Urso è la regina del piccolo schermo. Le polemiche c ...Chiariscono i dubbi sull'attività motoria e sulle passeggiate, su chi sono i "congiunti" e sulle attività che potranno riaprire a partire da lunedì 4 maggio Sabato 2 maggio sono state pubblicate sul s ...