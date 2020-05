La linea dura di Spadafora: “Ripresa del campionato? Per ora non se ne parla proprio” (Di domenica 3 maggio 2020) “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio“. Con un post tranciante su Facebook, alla vigilia della fase 2 – anche – del calcio, con la ripresa degli allenamenti individuali, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ritorna sulla linea dura. “Ora scusate – scrive – ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!”. L'articolo La linea dura di Spadafora: “Ripresa del campionato? Per ora non se ne parla proprio” ilNapolista. Leggi su ilnapolista Linea dura di Musumeci - la Sicilia resta blindata fino a giugno

La linea dura di Lega e Fratelli d'Italia contro Conte e la Ue

Ultime Notizie dalla rete : linea dura La linea dura di Spadafora: "Ripresa del campionato? Per ora non se ne parla proprio" IlNapolista L’allarme dei medici in prima linea: «Temiamo azioni legali, serve una tutela»

PISA. Siamo ancora in emergenza Covid, ma già si parla di malasanità e di colpe di medici, infermieri e strutture sanitarie. «Siamo in guerra – spiega il professor Gianni Biancofiore, consigliere regi ...

La ASL di Brindisi ricorre al Tar per impugnare l’ordinanza del sindaco Cavallo

L’Asl di Brindisi conferma la sua linea dura: impugnata al Tar di Lecce l’ordinanza del sindaco di Ostuni che ha disposto la riapertura dei reparti di chirurgia e ortopedia. Spetterà così ai giudici d ...

