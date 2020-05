Hunziker la paladina delle donne, massacra a Striscia la Botteri (Di domenica 3 maggio 2020) Lo scorso 24 aprile la Hunziker a Striscia la notizia ha commentato l’outfit della giornalista Giovanna Botteri: “A ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. La corrispondente della Rai risponde con una lettera: “Conta ciò che le giornaliste dicono”. La Hunziker è stata accusata di body shaming per quanto affermato sulla … L'articolo Hunziker la paladina delle donne, massacra a Striscia la Botteri proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Giovanna Botteri attaccata da Striscia la Notizia. Il servizio ‘narrato’ da Michelle Hunziker - polemica social : “Proprio lei - paladina delle donne” - “Chieda scusa” (Di domenica 3 maggio 2020) Lo scorso 24 aprile lala notizia ha commentato l’outfit della giornalista Giovanna: “A ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. La corrispondente della Rai risponde con una lettera: “Conta ciò che le giornaliste dicono”. Laè stata accusata di body shaming per quanto affermato sulla … L'articololalaproviene da www.meteoweek.com.

Silvy_Pc : @TizianaFerrario Peraltro la signora Hunziker è proprio quella che si pone come paladina in difesa delle donne, fon… - CarloCeccon : @m_hunziker @Striscia La toppa peggio dello strappo. Se fossi stata zitta avresti fatto più bella figura. La stessa… - amanfredi1967 : @PieraBelfanti Che tristezza...pur di guadagnare farebbero qualsiasi cosa....e meno male che la Hunziker è una paladina delle donne...???? - LiuRossa : @m_hunziker @Striscia 'Miscel' perché non taci, proprio te che fai tanto la paladina dei diritti violati delle donn… - erreduedidue : RT @maridamagia: Certo che @m_hunziker che si erge a paladina contro la violenza sulle donne e poi si presta a tale livello di bassezza suo… -

Lo scorso 24 aprile la Hunziker a Striscia la notizia ha commentato l’outfit della giornalista Giovanna Botteri: “A ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. L ...

