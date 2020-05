Foto in posa sulla scogliera per festeggiare la fine del lockdown: precipita e muore a 31 anni (Di domenica 3 maggio 2020) Stava festeggiando la fine del lockdown in Turchia. Ha scelto di andare su una scogliera parco Duden di Anatyla, dove da tempo attendeva di poter tornare. Si è messa in posa per la Foto davanti a un’amica, ma all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitata. Olesia Suspitsina, di nazionalità kazaka, domenica scorsa è morta a 31 anni. La notizia è riportata dal NyPost e da Sputniknews. Un volo di almeno 35 metri. La donna aveva scalato una barriera di sicurezza in modo che la sua amica potesse immortalarla in piedi sul bordo della scogliera con maestose cascate sullo sfondo. Poi l’incidente proprio di fronte all’amica che, sotto choc per il dramma vissuto, è riuscita comunque ad avvertire le autorità. Il corpo della vittima è stato trovato in acqua, privo di vita, ed è stato trasportatoa ... Leggi su attualitavip.myblog Si mette in posa per la foto “della vita” e muore tragicamente a 31 anni

