Coronavirus | lettera di un medico di base lombardo | “Io dottoressa e paziente tentata di

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) “Sono undi Medicina Generale di Busto Arsizio, mi chiamo Chiara De Bernardi e anche io sono stata colpita da una polmonite interstiziale, che fortunatamente non ha richiesto il ricovero. Ho vissuto dunque l’esperienza del COVID19 sia dache da. Dal 24 febbraio ad oggi, noi medici di famiglia non abbiamo potuto fare il nostro lavoro come eravamo abituati, abbiamo dovuto rinunciare a gran parte del nostro compito, direi quello fondamentale, che è la visita e la prescrizione di accertamenti. Non potevamo visitare in modo approfondito perché la maggior parte del tempo lo abbiamo passato al telefono, se ilaveva sintomi respiratori o similinfluenzali. Anche chi veniva in ambulatorio per altre problematiche non poteva fermarsi a lungo, a causa del rischio per loro e per noi. Non potevamo andare al domicilio se non a nostro rischio e ...