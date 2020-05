Coronavirus | guarita donna di Cesa | ora resta una sola paziente

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Sono risultati entrambi negativi i controlli per unadiche era in quarantena per aver contratto il. Lo comunica con soddisfazione il sindaco di, Enzo Guida: “La nostra concittadina, dopo aver eseguito i due tamponi di riscontro, ha superato la malattia. A nome di tutta la comunità esprimiamo gioia per questo“. Attualmente, nel paese dell’Agro Aversano,un solo caso di positivo al Covid19, vale a dire una giovane ancora ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli. “Ci stringiamo a lei, in un abbraccio ideale, per darle forza e coraggio“, ha dichiarato il primo cittadino a nome dell’intera amministrazione comunale. L'articolodi: oraunaproviene da Anteprima24.it.