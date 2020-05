Sui trasporti pubblici solo per gli spostamenti necessari indossando la mascherina

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di sabato 2 maggio 2020) Da lunedì 4 maggio, con l'avvio della "fase 2", circolerà un maggior numero di mezzi. Ecco dunque le disposizioni per il loro utilizzo, così come previste dall'ordinanza firmata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che rinvia alle disposizioni nazionali per quanto non previsto al suo interno. In primo luogo sarà possibile servirsi dei mezziesclusivamente per comprovate esigenze di lavoro e di salute, per necessità e per recarsi in visita ai parenti, mentre non sarà consentito uscire dal territorio regionale. Andranno quindi rispettate tutte le disposizioni previste dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 26 aprile secondo il quale sono consentitiglimotivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ...