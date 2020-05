Servizio di Striscia ironizza sull’aspetto di Giovanna Botteri: è polemica (Di sabato 2 maggio 2020) Nel 2020 si può ancora porre sullo stesso piano l’aspetto estetico, la preparazione e la professionalità di una donna nel suo lavoro? A quanto pare la risposta è sì, o almeno vista la recente esperienza vissuta da uno dei volti più noti del giornalismo italiano in piena emergenza Covid-19, l’inviata della Rai in Cina. Giovanna Botteri è stata, negli ultimi mesi, più volte presa di mira per il suo aspetto, dall’abbigliamento reputato poco curato come i suoi capelli. Critiche che fanno storcere il naso, non solo se si pensa alla figura interessata, ma anche, ad esempio, al fatto che il fuso orario con Pechino è di 7 ore avanti e in più occasioni i collegamenti in diretta con i Tg nostrani avvengono (per lei) nel cuore della notte. Il naso si storce ancora di più se, a prestare la sua voce a ... Leggi su thesocialpost Striscia la Notizia e Michelle Hunziker nella bufera dopo un servizio su una giornalista

Striscia la Notizia contro Giovanna Botteri : lancia servizio sugli haters che criticano la giornalista per l'aspetto. Lei : 'Sulla Bbc croniste con rughe - culi - nasi - orecchie grosse. Conta ciò che dicono'

