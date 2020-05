Scuola | Azzolina | “A settembre lezioni metà in classe e metà a casa”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag – Asi tornerà a, ma con metàine metà a casa, proseguendo la didattica a distanza. Lo annuncia il ministro dell’Istruzione Luciachiarendo che “non abbiamo mai parlato di doppi turni” per la ripresa della. Intervistata a Skytg24 anticipa l’ipotesi allo studio di dividere le classi: “la metà degli studenti per metà settimana” andrebbe a, poi l’altra metà, e comunque si terrebbero sempre gli studenti che sono a distanza “collegati, così la socialità resta”. “Non possiamo far tornare gli studenti in classi con 28-30 persone” Al momento il governo non individua alternative, vista la situazione delle infrastrutture scolastiche. “Non possiamo far tornare gli studenti acon ...