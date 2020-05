Razer Viper Ultimate | un mouse wireless da gaming leggero | scattante e con una batteria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Ilè uno dei top di gamma nell’offerta didi, arrivato sul mercato durante l’ultimo trimestre del 2019, si presenta con gli switch ottici, unadalla lunga durata, un sensore da 20.000DPI, un peso molto contenuto e l’immancabile illuminazione RGB. Caratterizzato da un design ergonomico perfettamente ambidestro, che presenta alcuni profili scolpiti, ildisi adatta bene anche a mani grandi, offrendo un ottimo feeling al tatto dato dalle superfici, feeling a cui contribuiscono anche i pannelli laterali gommati, così come la rotellina spuntonata(molto precisa). Nella parte inferiore presenta dei piedini in PTFE molto scorrevoli, oltre che un piccolo vano in cui riporre il dongle USB per l’utilizzo senza fili. Frontalmente, appena sotto la rotellina trova posto una porta microUSB a cui si ...