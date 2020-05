L’ordinanza sugli orari dei negozi nel Lazio dal 4 maggio

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) La Regioneha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4, relative al servizio di Trasporto Pubblico Locale, di linea e non di linea (Taxi, Ncc). L’ordinanza ha l’obiettivo di tutelare cittadini e lavoratori nella fase di ripartenza delle attività economiche, garantendo trasporti sicuri ed efficienti per tutti. L’ordinanzadeinelOltre a stabilire le prescrizioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, l’ordinanza prevede anche i Comuni programmino glidei servizi urbani in modo da non favorire flussi troppo elevati neglidi punta e che aziende e amministrazioni applichino il massimo ricorso allo smart working e la rimodune deglilavorativi, sempre per non favorire la creazione di ...