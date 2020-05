Fincantieri costruira’ le nuove fregate per la Us Navy (Di sabato 2 maggio 2020) TRIESTE (ITALPRESS) – Il Dipartimento della Difesa statunitense ha assegnato alla controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), un contratto del valore di quasi 800 milioni di dollari per la progettazione di dettaglio e la costruzione dell’unita’ capoclasse del programma “FFG(X)” per le nuove fregate lanciamissili della US Navy. Il contratto prevede l’opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto post vendita e l’addestramento degli equipaggi, che porteranno il valore complessivo a 5,5 miliardi di dollari per Fincantieri. Nell’ambito del programma, la US Navy prevede la costruzione di ulteriori 10 unita’, per un totale di 20.“Con questo successo, Fincantieri raccoglie i frutti di un lungo lavoro – si legge in una nota della societa’ -. Oltre ad aver sviluppato il programma Littoral Combat Ships, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 maggio 2020) TRIESTE (ITALPRESS) – Il Dipartimento della Difesa statunitense ha assegnato alla controllata americana di, Marinette Marine (FMM), un contratto del valore di quasi 800 milioni di dollari per la progettazione di dettaglio e la costruzione dell’unita’ capoclasse del programma “FFG(X)” per lelanciamissili della US. Il contratto prevede l’opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto post vendita e l’addestramento degli equipaggi, che porteranno il valore complessivo a 5,5 miliardi di dollari per. Nell’ambito del programma, la USprevede la costruzione di ulteriori 10 unita’, per un totale di 20.“Con questo successo,raccoglie i frutti di un lungo lavoro – si legge in una nota della societa’ -. Oltre ad aver sviluppato il programma Littoral Combat Ships, ...

