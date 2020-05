#Datecivoce: il flash mob per la parità di genere nella Fase 2 e nella lotta al Coronavirus (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaVirtuale, in tempi di Coronavirus, ma pur sempre una protesta. Tante sono state – e continuano a essere – le adesioni al flashmob on line #Datecivoce. Dalla politica, dalla cultura all’economia: da Laura Boldrini a Emma Bonino, al suo primo selfie, da Carlo Calenda a Valeria Fedeli. La richiesta è chiara, e non dovrebbe neppure essere una richiesta: l’equilibrio di genere nei luoghi dove si decide e nelle istituzioni. La richiesta è chiara: «che vengano valorizzate le differenze attraverso l’applicazione delle leggi sulla parità di genere in tutti i luoghi decisionali del Paese e in particolare nelle commissioni ‘task force’». Perché tutte e tutti abbiamo negli occhi, per esempio, le immagini delle tante conferenze stampa di soli uomini, dove al massimo ... Leggi su open.online (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaVirtuale, in tempi di Coronavirus, ma pur sempre una protesta. Tante sono state – e continuano a essere – le adesioni almob on line. Dalla politica, dalla cultura all’economia: da Laura Boldrini a Emma Bonino, al suo primo selfie, da Carlo Calenda a Valeria Fedeli. La richiesta è chiara, e non dovrebbe neppure essere una richiesta: l’equilibrio dinei luoghi dove si decide e nelle istituzioni. La richiesta è chiara: «che vengano valorizzate le differenze attraverso l’applicazione delle leggi sulla parità diin tutti i luoghi decisionali del Paese e in particolare nelle commissioni ‘task force’». Perché tutte e tutti abbiamo negli occhi, per esempio, le immagini delle tante conferenze stampa di soli uomini, dove al massimo ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Datecivoce flash Flashmob#Datecivoce, migliaia di selfie per parità di genere

ROMA, 02 MAG - Ondata di adesioni al flashmob #DateciVoce arrivate da personalità del mondo della politica, della cultura ed economia, da Emma Bonino, al suo primo selfie, a Carlo Calenda, da Laura Bo ...

flashmob datecivoce migliaia

Alle 11 #DateciVoce e' in seconda posizione nelle tendenze di ... Sono migliaia le persone - uomini e donne sottolineano le promotrici ... stanno partecipando al flashmob per esigere il rispetto degli ...

ROMA, 02 MAG - Ondata di adesioni al flashmob #DateciVoce arrivate da personalità del mondo della politica, della cultura ed economia, da Emma Bonino, al suo primo selfie, a Carlo Calenda, da Laura Bo ...Alle 11 #DateciVoce e' in seconda posizione nelle tendenze di ... Sono migliaia le persone - uomini e donne sottolineano le promotrici ... stanno partecipando al flashmob per esigere il rispetto degli ...