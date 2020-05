Danza, “Jack pazzia e amore” in diretta streaming (Di sabato 2 maggio 2020) Domenica 3 maggio alle 21, in diretta streaming sul canale YouTube Teatro Totale, torna in scena “Jack, pazzia e amore – I conflitti di un serial killer”, titolo che ha visto la sua prima rappresentazione sul palco del Teatro Carcano di Milano il 5 dicembre 2018. Un ballet opera evidentemente ispirato alla storia di Jack lo Squartatore firmato nei testi e nelle musiche da Diego Mecchi, le coreografie e la regia sono curate di Damiano Bisozzi e l’orchestrazione curata da Gaspare Bartelloni con gli arrangiamenti musicali da Howl Jordan e Matteo Teani. Un sodalizio eterogeneo che ha riscritto per la scena coreutica la storia di uno dei personaggi più inquietanti e conosciuti al mondo. Del resto l’omicida british, di cui si annotano solo cinque vittime certe delle venti attribuite a lui, non poteva che attirare le attenzioni di critica e pubblico, tanto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 maggio 2020) Domenica 3 maggio alle 21, insul canale YouTube Teatro Totale, torna in scena “Jack,e amore – I conflitti di un serial killer”, titolo che ha visto la sua prima rappresentazione sul palco del Teatro Carcano di Milano il 5 dicembre 2018. Un ballet opera evidentemente ispirato alla storia di Jack lo Squartatore firmato nei testi e nelle musiche da Diego Mecchi, le coreografie e la regia sono curate di Damiano Bisozzi e l’orchestrazione curata da Gaspare Bartelloni con gli arrangiamenti musicali da Howl Jordan e Matteo Teani. Un sodalizio eterogeneo che ha riscritto per la scena coreutica la storia di uno dei personaggi più inquietanti e conosciuti al mondo. Del resto l’omicida british, di cui si annotano solo cinque vittime certe delle venti attribuite a lui, non poteva che attirare le attenzioni di critica e pubblico, tanto ...

