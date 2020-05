Da lunedì via agli allenamenti degli azzurri (Di domenica 3 maggio 2020) In ottemperanza a quanto indicato dal DPCM dello scorso 26 aprile, da lunedì 4 maggio potranno tornare ad allenarsi tutti i giocatori tesserati presso la Federazione Italiana Tennis che abbiano una classifica di prima e seconda categoria nelle tre discipline del Tennis, del Padel e del Beach Tennis.Il permesso sarà esteso ai tennisti Under 16, 14 e 12 di interesse nazionale convocati nei CPA (Centri Periferici d'Allenamento) della FIT e ai più forti atleti italiani che praticano il Tennis in Carrozzina. Tutti saranno tenuti ad osservare scrupolosamente, sia fuori sia dentro al campo di gioco, le disposizioni emesse dalle Pubbliche Autorità per contrastare la pandemia da coronavirus, e a rispettare durante gli allenamenti comportamenti e pratiche che - nonostante il Tennis figuri al primo posto nell'elenco degli sport più sicuri stilato dal ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - l’Europa riparte : lunedì la Germania riapre scuole - parrucchieri ed estetisti - in Austria riaperti i centri commerciali - in Spagna via libera a jogging e passeggiate

Air - da lunedì il via alla “Fase 2” : ecco servizi e nuove regole per i viaggiatori

Con la Fase 2 al via anche la produzione italiana di mascherine. Nell’ultima settimana ne sono state distribuite alle Regione oltre 26 milioni. Disponibili da lunedì nei primi 50mila punti vendita a 50 centesimi (Di domenica 3 maggio 2020) In ottemperanza a quanto indicato dal DPCM dello scorso 26 aprile, da lunedì 4 maggio potranno tornare ad allenarsi tutti i giocatori tesserati presso la Federazione Italiana Tennis che abbiano una classifica di prima e seconda categoria nelle tre discipline del Tennis, del Padel e del Beach Tennis.Il permesso sarà esteso ai tennisti Under 16, 14 e 12 di interesse nazionale convocati nei CPA (Centri Periferici d'Allenamento) della FIT e ai più forti atleti italiani che praticano il Tennis in Carrozzina. Tutti saranno tenuti ad osservare scrupolosamente, sia fuori sia dentro al campo di gioco, le disposizioni emesse dalle Pubbliche Autorità per contrastare la pandemia da coronavirus, e a rispettare durante glicomportamenti e pratiche che - nonostante il Tennis figuri al primo posto nell'elencosport più sicuri stilato dal ...

Corriere : ?? Modulo di autocertificazione, congiunti, spostamenti, mascherine: entro domenica 3 maggio 2020 il governo dovrà c… - pfmajorino : Coronavirus, patto europeo per il vaccino. Lunedì sottoscrizione da 7,5 miliardi. Il documento dei le… - GiovanniToti : ?? Già da lunedì riaprirà una larga parte dell’economia e speriamo che nei giorni a venire già si pensi di dare il v… - FinallyGio459 : RT @FBiasin: La #fase2 è come i saldi: ti dicono 'via da lunedì' ma poi aspetti lunedì e ti rendi conto che sei l'ultimo pirla. - VApruzzi : Da lunedì si galoppa il doppio, uomini che vanno e vengono, preoccupati e preoccupanti e donne che diventeranno str… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì via Da lunedì al via la fase 2: no a seconde case e visite ad amici Reggio TV