Covid-19 Italia 2 maggio, errato il numero dei morti: ecco perchè (Di sabato 2 maggio 2020) Il bilancio dei morti per Covid-19, nel bollettino della Protezione Civile, è falsato: ecco i reali numeri del 2 maggio Nel bollettino ufficiale del 2 maggio, diramato dalla Protezione Civile, sono stati comunicati 1.900 nuovi casi positivi di Coronavirus, 1.665 guariti e 474 morti. Il numero dei decessi, visto così com’è, sembrerebbe in forte aumento … L'articolo Covid-19 Italia 2 maggio, errato il numero dei morti: ecco perchè proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 In spiaggia con il braccialetto anti-COVID : la proposta tutta italiana

Covid-19 - Silvestri : “Continua la ritirata del virus dall’Italia - preferisce il freddo”

Emergenza COVID-19 - noto virologo italiano docente in Usa è ottimista “In Italia continua la grande ritirata del Coronavirus - presto torneremo alla normalità” (Di sabato 2 maggio 2020) Il bilancio deiper-19, nel bollettino della Protezione Civile, è falsato:i reali numeri del 2Nel bollettino ufficiale del 2, diramato dalla Protezione Civile, sono stati comunicati 1.900 nuovi casi positivi di Coronavirus, 1.665 guariti e 474. Ildei decessi, visto così com’è, sembrerebbe in forte aumento … L'articolo-19ildeiperchè proviene da www.inews24.it.

ignaziocorrao : L’#Italia è un Paese ad alta voracità. Ogni volta che si sente l’odore dei soldi, gli avvoltoi si fiondano senza pi… - emmabonino : Le task force costituite per affrontare la crisi #COVID__19 escludono ancora una volta le #donne, che restano un'in… - Agenzia_Italia : Un gatto positivo al #COVID__19 in Francia. È il quarto caso nel mondo. - agnostico43 : Unesco. - Covid-19 scopre altarini. - Italia immensa chiesa ricchissima di altarini. - Tutti coperti. - Per pudore. - Spudorati. - Isabella26V : RT @ultimenotizie: Il deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera, Edmondo #Cirielli è risultato di nuovo positivo al #Coronaviru… -