Coronavirus, Azzolina: “A settembre si torna a scuola”. Sindacati in protesta (Di sabato 2 maggio 2020) Per il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina “A settembre si deve tornare a scuola, gli studenti hanno diritto di tornare a scuola”. Elementari comprese. È quanto ha dichiarato a Skytg24. Il ministro ha inoltre prospettato la possibilità di dividere a metà la didattica: in parte in classe e in parte online. Ma i Sindacati scolastici non ci stanno e ribadiscono: no ai doppi turni. Ed evidenziano le altre gravi criticità, come la carenza del personale, questioni problematiche già prima dell’emergenza Coronavirus. Azzolina: “Nessuno studente deve rimanere indietro” “Non abbiamo mai parlato di doppi turni”, replica il ministro Azzolina. Una delle ipotesi in considerazione prevede la divisione delle classi: “la metà degli studenti per metà settimana” sarebbe presente in ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - l’ipotesi della Azzolina per la ripartenza : “Metà studenti per metà settimana a scuola - l’altra metà collegata da casa”

