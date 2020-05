Carlo Verdone Coronavirus? Il drive in lo capivo quando c' erano le decappottabili

_Techetechete : E stasera: Carlo Verdone. Interviste, gag ed estratti dei suoi film per ripercorrere la carriera di uno degli attor… - RaiNews : La cosa più triste di questa pandemia? La morte dei nostri anziani #Verdone #coronavirus - Lucyvanpeltuau : RT @raimovie: Carlo Verdone rivela a #MovieMag i tre film che hanno avuto impatto sulla sua vita: 'Viale del tramonto' di Billy Wilder, “Am… - Valedance11 : RT @LeParoleRai3: “I set saranno fermi per molti mesi: come ti immagini la ripresa del cinema e dello spettacolo in genere? ” Carlo Verd… - Valedance11 : RT @LeParoleRai3: A #LeParole della Settimana con Carlo Verdone #Rai3 @RaiTre @MaxGramel -

Carlo Verdone Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Carlo Verdone