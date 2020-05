Barbara D’Urso Instagram senza trucco | in accappatoio dopo la doccia | «Che spavento!

Leggi su urbanpost

(Di sabato 2 maggio 2020) «Sabato, struccata,… Ma ancora per poco perché poi: prove di ‘Live Non è la D’Urso’», recita così il messaggio che accompagna l’ultimo scatto diD’Urso, regina degli ascolti di Canale 5, conduttrice di punta di Mediaset. Carmelita ha voluto mostrarsi ai fanun filo di, appena uscita dalla. Uno scatto casalingo, privato, che ha diviso il popolo del web: da un lato chi sostiene che a quasi 63 anni lei sia ancora stupenda, ancor di più al naturale; dall’altro chi la trova irriconoscibile, assai diversa da come si vede in tv.D’Urso, inla: «CheSembri un’altra…» Il selfie nel bagno ci mancava.D’Urso ha pubblicato qualche ora fa una foto che la mostra a casa ...