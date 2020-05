Una novità assoluta | Carlo Conti cambia lavoro | cosa farà in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) Rispolvera la vecchia consolle dj. Per, costretto ad uno stop dei suoi programmi, arriva una bella sorpresa: un format estivo nel palinsesto di Rai1. Tutto dedicato alla musica. A TvBlog il conduttore parla di un appuntamento imperdibile: “Sarà un programma incentrato sulle classifiche per per giocarci e fare show, il cui appuntamento è fissato nelle prime serate del mese di giugno”. Secondo i rumorsvestirà i panni del dj anni Ottanta. In questi mesi di quarantena, dalla sua casa fiorentina, ha infatti mostrato vinili, foto e ricordi di una vita piena di successi. Sempre all'insegna della musica.