Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 09 | 10

(Di venerdì 1 maggio 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio da parte mia a fondo il PIL americano incubo l’eccezione Fede pronti a tutto oltre 2500 decessi in 24 ORE numero totale delle vittime arriva oltre 60.000 spinge per l’autorizzazione di emergenza dell’antivirale rende il governo va verso la diffida dell’ordinanza della Regione Calabria che dispone l’apertura di bar ristoranti pasticcerie l’ordinanza che va in direzione contraria al dpcm sullo clown in vigore fino al 3 maggio è stata oggetto al dibattito nel corso del Consiglio dei ministri di ieri sera la fase II Conte in Parlamento mozione della minoranza ripristinare le libertà citando dalla presidente della consulta Forza Italia Fratelli d’Italia lega e noi per l’Italia ricordano che la Costituzione non contempla un ...