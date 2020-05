The Rookie 2 e Blue Bloods 9 con la reunion di Castle, trame episodi 1° e 8 maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) Nuovo appuntamento con il crime di Rai2. Stasera, 1° maggio, andranno in onda due nuovi episodi di The Rookie 2 e Blue Bloods 9. Nel poliziesco con protagonista Nathan Fillion ci sarà una reunion di Castle: l'attore infatti ritroverà Seamus Dever e Jon Huertas, entrambi in qualità di guest star.Si parte con l'episodio 2x03 di The Rookie, dal titolo La scommessa, di cui vi riportiamo la sinossi:L’agente Nolan ha dei problemi nella sua relazione con Jessica, mentre costruisce un nuovo legame con Grace durante le indagini per un caso che coinvolge un agente sotto copertura della homeland security. Nel frattempo, Chen si intromette nella vita amorosa di Bradford, e Lopez apprende alcune sorprendenti novità su Wesley.https://www.youtube.com/watch?v=g3wq3poUtcELa serata si conclude con Blue Bloods e l'episodio 9x09, intitolato, Una scelta ... Leggi su optimagazine NCIS - The Rookie e Blue Bloods gli episodi di venerdì 1 maggio su Rai 2

La serie è un classico poliziesco con un innesto da family drama, la famiglia Reagan è infatti molto unita, dal nonno, ex capo della polizia, fino ai diversi nipoti. In ogni puntata o quasi si trova i ...

Guida tv completa alle serie tv che andranno in onda questa sera, venerdì 1 maggio sulle reti televisive Rai, Mediaset e satellitari Sky. 20:10 The Big Bang Theory – S.1 E.14 (La macchina del tempo) 2 ...

La serie è un classico poliziesco con un innesto da family drama, la famiglia Reagan è infatti molto unita, dal nonno, ex capo della polizia, fino ai diversi nipoti. In ogni puntata o quasi si trova i ...