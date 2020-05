Sergio Mattarella | “Non ci può essere Repubblica senza lavoro”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) In una giornata così importante come quella dedicata alla celebrazione dei Lavoratori, nel pieno di un’emergenza sanitaria segnata dal Coronavirus che ha fatto scendere la serranda a milioni di attività, anche il Presidente dellaha voluto spendere rincuoranti parole per un Paese che brama ripartire e lasciarsi alle spalle l’epidemia. Primo maggio, il messaggio diNon si può sorvolare sulla preoccupazione e sull’angoscia delle settimane precedenti ma è necessario ripartire. Non si possono dimenticare i morti, i contagi e le pressioni subite da un sistema sanitario che ha dato prova, laddove mancavano i mezzi e gli strumenti, disostenuto da un lodevole spirito di sacrificio. “Il lavoro è stato il motore di crescita sociale, economica, nei diritti, in questi 74 anni ...