Ryanair, 3mila dipendenti a rischio licenziamento: il Coronavirus mette in crisi anche le compagnie aeree (Di venerdì 1 maggio 2020) La pandemia sta colpendo duramente le compagnie aeree. Una brutta notizia, arriva infatti, da Ryanair: la compagnia, viste le difficoltà economiche, potrebbe tagliare stipendi e licenziare 3mila persone 3mila dipendenti di Ryanair rischiano di essere licenziati Sta pesando tanto l’emergenza Coronavirus sulla compagnia di volo, e su questi tagli pesa soprattutto l’incertezza che coinvolge l’immediato … L'articolo Ryanair, 3mila dipendenti a rischio licenziamento: il Coronavirus mette in crisi anche le compagnie aeree NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus. Il primo maggio nero di Ryanair : «Previsti 3mila esuberi»

