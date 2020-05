Regione Lazio: ecco i criteri per il trasporto pubblico dal 4 maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) Roma – La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, relative al servizio di trasporto pubblico Locale, di linea e non di linea (Taxi, Ncc). L’ordinanza ha l’obiettivo di tutelare cittadini e lavoratori nella fase di ripartenza delle attività economiche, garantendo trasporti sicuri ed efficienti per tutti. Oltre a stabilire le prescrizioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, l’ordinanza prevede anche i Comuni programmino gli orari dei servizi urbani in modo da non favorire flussi troppo elevati negli orari di punta e che aziende e amministrazioni applichino il massimo ricorso allo smart working e la rimoduLazione degli orari lavorativi, sempre per non favorire la creazione di assembramenti negli orari di entrata e ... Leggi su romadailynews Fase 2 : La Regione Lazio stabilisce le sue regole - tra le quali l’obbligo della Mascherina

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 10 : 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 09 : 45 (Di venerdì 1 maggio 2020) Roma – Laha emanato un’ordinanza per stabilire ie le misure da adottare dal prossimo 4, relative al servizio diLocale, di linea e non di linea (Taxi, Ncc). L’ordinanza ha l’obiettivo di tutelare cittadini e lavoratori nella fase di ripartenza delle attività economiche, garantendo trasporti sicuri ed efficienti per tutti. Oltre a stabilire le prescrizioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, l’ordinanza prevede anche i Comuni programmino gli orari dei servizi urbani in modo da non favorire flussi troppo elevati negli orari di punta e che aziende e amministrazioni applichino il massimo ricorso allo smart working e la rimodune degli orari lavorativi, sempre per non favorire la creazione di assembramenti negli orari di entrata e ...

RegioneLazio : La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, rel… - redazioneiene : Perché la Regione Lazio ha provato ad acquistare mascherine da un’azienda che vende lampadine a Led, a un prezzo qu… - Noiconsalvini : LAZIO, IN REGIONE ARRIVA LA FINANZA PER LE MASCHERINE - CaceffoDaniele : @_iameliss @fabio28bot @AlessioCrini @GiuseppeConteIT parliamo della regione Lazio con le mascherine di Zingaretti?… - BiblioFabrica : RT @RegioneLazio: La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, relative… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio CORONAVIRUS – TRASPORTO PUBBLICO: ORDINANZA PER LE MISURE DA ADOTTARE DAL 4 MAGGIO Regione Lazio Cibo da asporto, il vademecum della Regione Lazio

LATINA – La Regione ha adottato un vademecum in otto punti che identifica le misure di sicurezza da rispettare da parte degli esercizi commerciali del settore dell’alimentazione – come, a titolo di es ...

Lotito, arriva l’attacco: “E’ lui il vero presidente della FIGC”

In questo periodo di grave emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 la Lazio, con il suo Presidente Claudio Lotito, è stata tra le società più attive sulla scena mediatica. Il presidente biancoceleste ...

LATINA – La Regione ha adottato un vademecum in otto punti che identifica le misure di sicurezza da rispettare da parte degli esercizi commerciali del settore dell’alimentazione – come, a titolo di es ...In questo periodo di grave emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 la Lazio, con il suo Presidente Claudio Lotito, è stata tra le società più attive sulla scena mediatica. Il presidente biancoceleste ...