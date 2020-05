Meloni: “Primo Maggio, non parole ma rispetto per i lavoratori”. Le 10 proposte di FdI (Di venerdì 1 maggio 2020) Un Primo Maggio di dignità e di impegni per il lavoro, più che di futili celebrazioni. Il messaggio di FdI e di Giorgia Meloni è chiaro ed è rivolto, in particolare, a sindacati e governo. L’appello di Giorgia Meloni “Questa giornata la dedichiamo a tutte quelle imprese e quei lavoratori che chiedono, rispettando le dovute cautele e disposizioni, di poter ripartire insieme. Il governo ascolti il grido delle tante categorie che lunedì non potranno ancora riaprire e permetta loro di poter ripartire sulla base del rispetto delle normative di sicurezza e non sulla differenza di codice Ateco. L’Italia reale ha voglia di tornare a lavorare e creare ricchezza e la politica ha il dovere di trovare le soluzioni. Siamo un grande popolo e ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto, buon primo Maggio a tutti noi”. Lo scrive su Facebook il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 maggio 2020) Un Primodi dignità e di impegni per il lavoro, più che di futili celebrazioni. Il messaggio di FdI e di Giorgiaè chiaro ed è rivolto, in particolare, a sindacati e governo. L’appello di Giorgia“Questa giornata la dedichiamo a tutte quelle imprese e quei lavoratori che chiedono, rispettando le dovute cautele e disposizioni, di poter ripartire insieme. Il governo ascolti il grido delle tante categorie che lunedì non potranno ancora riaprire e permetta loro di poter ripartire sulla base deldelle normative di sicurezza e non sulla differenza di codice Ateco. L’Italia reale ha voglia di tornare a lavorare e creare ricchezza e la politica ha il dovere di trovare le soluzioni. Siamo un grande popolo e ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto, buon primoa tutti noi”. Lo scrive su Facebook il ...

