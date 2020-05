Imprese e filosofi si danno appuntamento per riflettere sul presente e pensare il futuro (Di venerdì 1 maggio 2020) Sono molte le aziende che si stanno interrogando su come gestire la trasformazione in atto e ripartire nel post-covid.L’emergenza sanitaria ha stravolto le regole del mondo dell’impresa e della finanza: la crisi ha infatti già cominciato a ridisegnare le dinamiche del mondo del lavoro a livello globale.Una squadra formata da CEO, filosofi, imprenditori, economisti e inventori scende in campo per condividere esperienze e generare nuove idee. È così che nasce Venture Thinking, il primo acceleratore ecosistemico che unisce esperienze e competenze diverse. Un progetto che sarà presentato il 2 maggio con un grande evento in streaming in diretta sul sito venturethinking.it.filosofi e Imprese uniti per reinventare i modelli di leadership e di business a favore della ripresa, individuare un nuovo modello di sviluppo e uscire dalla crisi ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus : al via Venture Thinking - imprese e filosofi insieme per costruire il post (Di venerdì 1 maggio 2020) Sono molte le aziende che si stanno interrogando su come gestire la trasformazione in atto e ripartire nel post-covid.L’emergenza sanitaria ha stravolto le regole del mondo dell’impresa e della finanza: la crisi ha infatti già cominciato a ridisegnare le dinamiche del mondo del lavoro a livello globale.Una squadra formata da CEO,, imprenditori, economisti e inventori scende in campo per condividere esperienze e generare nuove idee. È così che nasce Venture Thinking, il primo acceleratore ecosistemico che unisce esperienze e competenze diverse. Un progetto che sarà presentato il 2 maggio con un grande evento in streaming in diretta sul sito venturethinking.it.uniti per reinventare i modelli di leadership e di business a favore della ripresa, individuare un nuovo modello di sviluppo e uscire dalla crisi ...

Sono molte le aziende che si stanno interrogando su come gestire la trasformazione in atto e ripartire nel post-covid.L’emergenza sanitaria ha stravolto le regole del mondo dell’impresa e della finanz ...

Coronavirus, economia e democrazia: un ciclo di webinar a Uninettuno

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno lancia un ciclo di Digital Talks dal titolo: "L'emergenza Covid-19 e le sue emergenze democratiche, economiche e sociali" che verrà trasmesso in diret ...

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno lancia un ciclo di Digital Talks dal titolo: "L'emergenza Covid-19 e le sue emergenze democratiche, economiche e sociali" che verrà trasmesso in diret ...