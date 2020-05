"Avete portato il Covid nel palazzo": lettera contro padre e figlia infermieri in prima linea (Di venerdì 1 maggio 2020) “Grazie a te e a tua figlia per averci portato il Covid nel palazzo”. È il messaggio che Franco e Teresa, padre e figlia infermieri di Torre del Greco impegnati in prima linea nell’emergenza coronavirus in due diversi ospedali, hanno trovato nella loro buca delle lettere. A riportare la notizia è Il Mattino.Un gesto che ha addolorato i due infermieri, tra l’altro mai contagiati dal Covid-19 e sempre attenti nelle misure di prevenzione e tutela. Franco lavora come infermiere nel reparto Covid del Loreto Mare di Napoli mentre Teresa, appena 25enne, lavora nel reparto pediatrico Covid del Policlinico di Napoli.Solidarietà è stata espressa dal gruppo ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ che su Facebook segnala aggressioni al personale medico di Napoli e che ha pubblicato copia della lettera.“Piena solidarietà alla collega, ... Leggi su huffingtonpost Bild asfalta il Presidente cinese : “Avete esportato un disastro globale - e nascosto la verità”

La lettera d’amore del tabloid Der Bild all’Italia : «Ci avete aiutato con l’economia e portato cose buone da mangiare» (Di venerdì 1 maggio 2020) “Grazie a te e a tuaper averciilnel”. È il messaggio che Franco e Teresa,di Torre del Greco impegnati inlinea nell’emergenza coronavirus in due diversi ospedali, hanno trovato nella loro buca delle lettere. A riportare la notizia è Il Mattino.Un gesto che ha addolorato i due, tra l’altro mai contagiati dal-19 e sempre attenti nelle misure di prevenzione e tutela. Franco lavora come infermiere nel repartodel Loreto Mare di Napoli mentre Teresa, appena 25enne, lavora nel reparto pediatricodel Policlinico di Napoli.Solidarietà è stata espressa dal gruppo ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ che su Facebook segnala aggressioni al personale medico di Napoli e che ha pubblicato copia della.“Piena solidarietà alla collega, ...

Serafin35214639 : RT @_xenio_: Ecco perché #Salvini è un grande!! È lì, al #Senato...con chi nessuno ha avuto il coraggio di portare, NESSUNO! Colui che avet… - FedericaFlajani : RT @_xenio_: Ecco perché #Salvini è un grande!! È lì, al #Senato...con chi nessuno ha avuto il coraggio di portare, NESSUNO! Colui che avet… - IMoresi : RT @_xenio_: Ecco perché #Salvini è un grande!! È lì, al #Senato...con chi nessuno ha avuto il coraggio di portare, NESSUNO! Colui che avet… - zazagab2 : RT @SimoneMengoni: @emanuelefiano È una presa per il culo sto tweet? Chi non ha lavoro o lo ha perso, dei tuoi abbracci/auguri ci si pulisc… - Lunababaccetto : RT @SimoneMengoni: @emanuelefiano È una presa per il culo sto tweet? Chi non ha lavoro o lo ha perso, dei tuoi abbracci/auguri ci si pulisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete portato «Avete portato il Covid nel palazzo: la lettera choc nella buca di padre e figlia infermieri... Il Mattino "Avete portato il Covid nel palazzo": lettera contro padre e figlia infermieri in prima linea

“Grazie a te e a tua figlia per averci portato il Covid nel palazzo”. È il messaggio che Franco e Teresa, padre e figlia infermieri di Torre del Greco impegnati in prima linea nell’emergenza coronavir ...

La lettera anonima agli infermieri: “Ci avete portato il covid nel palazzo”

“Grazie a te e a tua figlia per averci portato il Covid nel palazzo”. E’ il vergognoso messaggio costruito con ritagli di fogli di giornale e indirizzata a due infermieri che lavorano in reparti Covid ...

“Grazie a te e a tua figlia per averci portato il Covid nel palazzo”. È il messaggio che Franco e Teresa, padre e figlia infermieri di Torre del Greco impegnati in prima linea nell’emergenza coronavir ...“Grazie a te e a tua figlia per averci portato il Covid nel palazzo”. E’ il vergognoso messaggio costruito con ritagli di fogli di giornale e indirizzata a due infermieri che lavorano in reparti Covid ...